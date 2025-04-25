В Госдуме предложили новые ограничения для курьеров

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг слухи о возможном снятии санкций с «Северного потока 2», о чем ранее писала газета Politico, сообщает ТАСС. Он назвал информацию ложной и обвинил издание в журналистской халатности. Никаких переговоров по этому вопросу не ведется.