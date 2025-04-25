В Госдуме предложили новые ограничения для курьеров

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Депутаты Государственной Думы от фракции «Новые люди» инициировали обсуждение новых ограничений для курьеров, которые могут существенно изменить правила их работы. Лидер партии Алексей Нечаев сообщил, что фракция направила запрос в Министерство транспорта РФ с предложением запретить использование курьерами любого транспорта, скорость которого превышает 10 км/ч.
Кроме того, депутаты предлагают полностью запретить движение курьеров по оживленным улицам и паркам. Нечаев отметил, что такие меры стали необходимыми в свете поступающих жалоб от граждан на опасное поведение курьеров, передвигающихся на высокой скорости по тротуарам и в общественных местах.
Он добавил, что подобные ситуации требуют немедленного вмешательства, чтобы предотвратить возможные трагедии.
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«Курьеры носятся по тротуарам и паркам на скорости под 30 километров в час, игнорируя пешеходов, мам с колясками и детей. Это уже не просто хамство, а нарушение всех разумных правил и границ», — подчеркнул Нечаев.
Он добавил, что подобные ситуации требуют немедленного вмешательства, чтобы предотвратить возможные трагедии.
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Дарья Осипова