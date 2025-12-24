Самарские чиновники донесли на депутата за призывы остановить СВО
На заседании Самарской губернской думы депутат Григорий Еремеев предложил остановить СВО и призвал признать «вину за провал» и уйти в отставку. Выступление состоялось в рамках права говорить представителям партий, не представленным в региональном парламенте.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», Еремееву 69 лет, ранее он выдвигался в Госдуму и на пост губернатора Самарской области, но регистрация ему отказывалась. Его предложения вызвали резкую реакцию: депутат от «Единой России» Екатерина Кузьмичева решила донести на политика в следственные органы, а также проверить его на «иноагентство».
Как оказалось, запись выступления уже удалена, остались только скриншоты. Выступление сочли возможной акцией по дискредитации регионального парламента.
