Самарские чиновники донесли на депутата за призывы остановить СВО

На заседании Самарской губернской думы депутат Григорий Еремеев предложил остановить СВО и призвал признать «вину за провал» и уйти в отставку. Выступление состоялось в рамках права говорить представителям партий, не представленным в региональном парламенте.