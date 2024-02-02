В Госдуме раскрыли, как поставка формы ВСУ через Китай повлияет на отношения с РФ

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Поставка формы для ВСУ через территорию России и Китай осуществили коммерческие структуры, а не официальные, а это значит, что эта ситуация не окажет влияния на отношения Москвы и Пекина. Так считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Его слова передает «Лента.ру».
Напомним, на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» сотрудники таможни в грузовом поезде обнаружили контейнеры с военной формой для украинских военных, который отправлялся транзитом через Китай в Польшу. Об этом сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.
По его словам, китайские компании могут заниматься и более значимыми поставками для ВСУ. Он призвал усилить контроль над перемещением грузов.
Он предположил, что китайские коммерческие службы, возможно, отправляют Украине запчасти к дронам, при этом, отметив, что сами беспилотники они поставлять не могут.
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«Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила. Надо внимательнее контролировать перемещения грузов, потому что не исключено, что это был не единичный случай», — считает Чепа.
По его словам, китайские компании могут заниматься и более значимыми поставками для ВСУ. Он призвал усилить контроль над перемещением грузов.
Он предположил, что китайские коммерческие службы, возможно, отправляют Украине запчасти к дронам, при этом, отметив, что сами беспилотники они поставлять не могут.
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Элина Позднякова