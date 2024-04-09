В Госдуме высказались о мобилизации в России

Польский наемник Михал Липски, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал, что на Украине есть люди, которые остаются в своих домах под обстрелом и ждут, когда их освободит армия России. Об этом офицер сообщил в интервью изданию Defence24.