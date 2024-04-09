В Госдуме высказались о мобилизации в России

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Мобилизации в России не будет ни при каких условиях. Такое заявление в интервью RTVI сделал глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.
«Мобилизации в мае не будет ни при каких условиях. Мобилизация — это пройденный этап. У нас сегодняшняя система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО», — заявил Картаполов.
Он также отметил, что Россия не станет начинать войну с НАТО, несмотря на заявления руководств стран-членов альянса, которые утверждают, что не дадут Москве победить. Таким образом, по словам Картаполова, в России не будет дополнительной мобилизации, а все задачи СВО будут выполнены исходя из штатной численности Вооруженных сил.
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