В Госдуме предупредили США о поставках Украине новых крылатых ракет

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Депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты «пойдут по скользкому пути», если будет одобрена новая крылатая дальнобойная ракета JASSM.
«США поставкой новых ракет рискуют пойти скользкой дорогой, с которого им вряд удастся свернуть. И путь этот имеет только одно направление – в пропасть», – отметил Шеремет.
По его словам, крылатая ракета Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) никогда не сможет переломить катастрофическое положение украинской армии на передовой. Парламентарий добавил, что президент США Джо Байден пытается спровоцировать Москву на максимальную эскалацию конфликта и применение еще более разрушительного оружия.
Ранее сообщалось, что американская компания Lockheed Martin объявила о создании новой версии крылатой ракеты AGM-158 ASSM с «экстремальной» дальностью.
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