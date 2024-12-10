В Госдуме призвали Абхазию перестать спекулировать на отношениях с Россией

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Основание для разговора о возвращении социальных выплат в Абхазии появится, когда страна перестанет спекулировать на отношениях с Россией. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с «Лентой.ру».
Согласно мнению депутата, Абхазия не уважает и собственные подписанные договоренности. По словам парламентария, у России нет оснований рассчитывать на верность Абхазии, учитывая поведение властей и оппозиции республики. Затулин призвал перестать спекулировать на отношениях с Москвой.
Напомним, еще с сентября Россия приостановила, а с ноября полностью прекратила подобные выплаты, за исключением пенсий. Как сообщал Бганба, значительная часть бюджета Абхазии уходит на оплату электроэнергии, поступающей из России.
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Екатерина Коршунова