В Госдуме призвали Абхазию перестать спекулировать на отношениях с Россией

Основание для разговора о возвращении социальных выплат в Абхазии появится, когда страна перестанет спекулировать на отношениях с Россией. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с «Лентой.ру».