Парламент Абхазии не ратифицировал соглашение с РФ об инвестициях

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Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, проинформировало агентство РИА Новости.
Ратификацию абхазо-российского соглашения должны были рассмотреть 15 ноября, но данный вопрос привёл к протестам, в результате которых произошла отставка президента Абхазии Аслана Бжании.
Против ратификации соглашения проголосовал 21 человек, а трое воздержались. Перед началом сессии у здания парламента собрались люди в ожидании решения абхазских депутатов.
Ранее исполняющий обязанности президент Абхазии Бадра Гунба принял отставку премьер-министра Александра Анкваба. В этом указе отмечалось, что отставка Анкваба была проведена по седьмой статье Конституционного закона Республики Абхазия «О кабинете министров Республики Абхазия».
Ещё Бадра Гунба давал поручение правительству найти денежные средства для оплаты перетока электроэнергии из РФ в Абхазию.
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Против ратификации соглашения проголосовал 21 человек, а трое воздержались. Перед началом сессии у здания парламента собрались люди в ожидании решения абхазских депутатов.
Ранее исполняющий обязанности президент Абхазии Бадра Гунба принял отставку премьер-министра Александра Анкваба. В этом указе отмечалось, что отставка Анкваба была проведена по седьмой статье Конституционного закона Республики Абхазия «О кабинете министров Республики Абхазия».
Ещё Бадра Гунба давал поручение правительству найти денежные средства для оплаты перетока электроэнергии из РФ в Абхазию.
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Ольга Енгалычева