В Госдуме призвали бороться с Соросом на всей территории СНГ

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Депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артур Таймазов призвал бороться с влиянием НКО, в том числе американского финансиста Джорджа Сороса, по всей территории СНГ. Он подчеркнул, что Содружество Независимых Государств — наследие СССР и крупнейшее объединение дружественных народов на постсоветском пространстве.
«Вместе с тем на территории СНГ пока не удалось полностью искоренить влияние деструктивных западных некоммерческих организаций, в том числе поддерживаемых Д. Соросом. Наиболее важно сейчас эффективно бороться против всего этого внедрения западных ценностей и промывки мозгов. Россия в этом плане хороший пример для всех стран СНГ, победив в информационной войне, мы эффективно законодательно ставим заслон всему прозападному деструктиву», — рассказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.Таймазов также добавил, что странам СНГ нужно консолидировать усилия в борьбе с влиянием Запада, который активизировался в преддверии выборов президента в Белоруссии. Страны СНГ, указал депутат, развивают множество совместных проектов и открывают новые возможности во внешней торговле, финансах, экологии и прочем.
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