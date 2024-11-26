В Госдуме призвали бороться с Соросом на всей территории СНГ

Сегодня, 26 ноября, вышли мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием «Свобода». В них она, в частности, поделилась воспоминаниями о том, как президент РФ Владимир Путин опоздал на 33-й саммит тогда ещё «Большой восьмёрки» (G8).