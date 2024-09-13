В Госдуме призвали навсегда разорвать дипотношения с британскими «подонками»

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой призвал разорвать любые дипломатические отношения с британскими «подонками». Его словам приводит издание «Взгляд».
Парламентарий заявил, что уже давно рассматривает посольство Великобритании как базу для проведения шпионских акций и диверсий со стороны разведки страны MI6. При этом действия представителей страны на территории России, по его словам, не входят ни в какие дипломатические рамки, поэтому находятся под тщательным постоянным контролем.
А в настоящее время, призывает Луговой, необходимо полностью, навсегда прекратить любые дипломатические отношения с властями Великобритании.
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