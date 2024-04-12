В Госдуме призвали Пугачеву извиниться за свои ошибки

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В Госдуме призвали Аллу Пугачеву извиниться за антироссийскую позицию, пишет РИА Новости.
По словам депутата Государственной думы Сергея Соловьева, от действий певицы будет зависеть, сможет ли она снова выступать в России. Он отметил, что Пугачевой лучше признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС РФ.
Соловьев добавил, что, несмотря на возможные извинения, Пугачева все равно не сможет выступать в эфирах главных российских телеканалов. По его мнению, экс-Примадонне теперь доступны только сцены второго порядка. Творческую судьбу Пугачевой Соловьев охарактеризовал так: «Закат, забвение, угасание».
Ранее стало известно, что Алла Пугачева может приехать в Россию летом этого года. По словам ее знакомых, она планирует провести в стране пару дней.
Читайте также:
Продюсер Лавров рассказал, сколько Пугачева может заработать за один концерт в Германии
Стало известно, для чего Пугачёва впервые заявила о своей проукраинской позиции
«Зарабатывай, пока можешь»: Алла Пугачева высмеяла Стаса Михайлова после критики
Соловьев добавил, что, несмотря на возможные извинения, Пугачева все равно не сможет выступать в эфирах главных российских телеканалов. По его мнению, экс-Примадонне теперь доступны только сцены второго порядка. Творческую судьбу Пугачевой Соловьев охарактеризовал так: «Закат, забвение, угасание».
Ранее стало известно, что Алла Пугачева может приехать в Россию летом этого года. По словам ее знакомых, она планирует провести в стране пару дней.
Читайте также:
Продюсер Лавров рассказал, сколько Пугачева может заработать за один концерт в Германии
Стало известно, для чего Пугачёва впервые заявила о своей проукраинской позиции
«Зарабатывай, пока можешь»: Алла Пугачева высмеяла Стаса Михайлова после критики
Алёна Самарева