В Госдуме призвали Пугачеву извиниться за свои ошибки

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что рассуждения о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений или его замене сейчас бессмысленны. Об этом сообщает ТАСС.