В Госдуме призвали россиян готовиться к мобилизации

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15 января 2025 года депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в своем заявлении подчеркнул необходимость подготовки мужского населения России к возможной новой мобилизации, пишет Telegram-канал «Прямой эфир — Новости».
По его мнению, Европа и ее союзники могут быть готовы к военным действиям против России в 2028 — 2029 годах.
Парламентарий также добавил, что в России должны эффективно функционировать военкоматы и мобилизационный резерв, который должен быть тщательно подготовлен к потенциальным вызовам.
21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что планируется призвать примерно 300 тысяч человек. 31 октября 2022 года власти объявили о завершении мобилизационных мероприятий.
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«Необходимо готовить мужское население и, естественно, защищать Родину», — отметил Журавлев, призвав общество открыто обсуждать эту тему и не стесняться ее.
Парламентарий также добавил, что в России должны эффективно функционировать военкоматы и мобилизационный резерв, который должен быть тщательно подготовлен к потенциальным вызовам.
21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что планируется призвать примерно 300 тысяч человек. 31 октября 2022 года власти объявили о завершении мобилизационных мероприятий.
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Дарья Осипова