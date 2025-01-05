Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украинский офицер Тарас: Киеву остаётся только соглашаться на требования РФ

Украинский офицер Тарас: Киеву остаётся только соглашаться на требования РФ

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Киеву не останется ничего другого, как только согласиться на все условия и требования России. Об этом заявил ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас.
В интервью газете The Washington Post он сказал, что уже всем приходится признать: в настоящий момент ситуация значительно хуже, чем она была на старте конфликта с Россией.

«О чем мы можем сейчас договориться? Мы можем только кивать головой и соглашаться на требования Москвы», — сказал украинский офицер.



По его словам, положение в Вооружённых силах Украины сейчас складывается просто ужасающее. Это касается и дефицита личного состава, и качества подготовки новобранцев. Даже тотальная мобилизация не позволяет восполнить понесённые потери в живой силе. Капитан Тарас, и не только он, говорят о плохом моральном состоянии бойцов ВСУ. Один из командиров признался, что даже не осуждает солдат, которые дезертируют.

Читайте также:

Украинские военные попали в засаду на юге ДНР

На Украине раскрыли ужасающую правду о массовом дезертирстве в ВСУ

WP: солдаты ВСУ не верят, что смогут остановить наступление ВС РФ
#интервью
#мобилизация
#всу
#солдат
ВСУ вплотную подошли к хутору Бердин в Курской области, начинаются стрелковые бои
Военкор Алехин: ВСУ с большими потерями подошли к хутору Бердин под Курском
05 января 2025, 10:49

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские войска, стремительно теряя боевую технику и живую силу, вплотную подошли к хутору Бердин Большесолдатского района Курской области. Об этом сообщил военкор Роман Алехин в своём Telegram-канале.
Он указал на то, что ближайшие два дня, судя по прогнозу погоды, будет держаться мороз. ВСУ попытаются выжать всё из этих дней, поскольку затем ожидается плюсовая температура, и их техника просто не сможет передвигаться по полям.

Российские подразделения на этом участке поддерживает авиация, которая сбрасывает на украинских военных тонны фугасных авиабомб (ФАБ), в результате чего горят танки и наблюдаются большие потери среди личного состава ВСУ.

В последние дни в Курске всё чаще объявляется ракетная опасность. Минувшей ночью активно работали системы ПВО.

Алехин призвал быть осторожными и сохранять бдительность жителей Рыльска и Льгова, поскольку ожидаются атаки на эти города со стороны Украины.

Читайте также:

На Украине раскрыли ужасающую правду о массовом дезертирстве в ВСУ

Журналист Боуз: Американские ракеты ATACMS опозорились на Украине

Массированная атака на Ростов, «кошмар» для ВСУ в Судже, бои в Курской области: последние новости СВО
#вс рф
#всу
#курская область
#сво
#военная техника
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские военные попали в засаду на юге ДНР
05 января 2025, 10:39

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Снайпер группировки войск «Восток» с позывным Казах сообщил, что три группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в засаду на юге ДНР, в окрестностях Великой Новосёлки.
«Первая пришла пехотой, две следующие подъехали на технике. Они, по сути, в засаду попали. До врага было метров 200», — цитирует слова военного ТАСС.
Все три группы ВСУ не имели между собой коммуникации и отправились в контратаку вслепую, отметил снайпер.

Он добавил, что часть личного состава уничтожена, четыре человека взяты в плен, ещё часть отошла.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью Киев предпринял очередную попытку массовой атаки на Россию. Дежурными силами противовоздушной обороны был сбит либо подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 61 украинский беспилотник.

Читайте также:

Житель Часова Яра рассказал об издевательствах «Правого сектора»* над местными

В России спрогнозировали скорое завершение конфликта на Украине

Массированная атака на Ростов, «кошмар» для ВСУ в Судже, бои в Курской области: последние новости СВО
#беспилотник
#новости
#сво
#всу
#днр
#минобороны рф
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине раскрыли ужасающую правду о массовом дезертирстве в ВСУ
Экс-полковник СБУ Стариков: количество дезертиров достигло 10% численности ВСУ
05 января 2025, 10:34

Фото: iStock/Anna_Anikina

Десятая часть личного состава украинских войск дезертировала с фронта. С таким заявлением выступил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».
Причём он отметил, что число дезертировавших будет нарастать в арифметической прогрессии. В настоящее время уже каждый десятый военнослужащий является самовольщиком.

При этом Стариков отметил, что есть ещё не зарегистрированные уголовные дела, поэтому это число можно смело умножать ещё на два.

Полковник указал на то, что украинцы удивляются положению своих «героев» на фронте, где российские войска активно пробивают оборонительные позиции и берут под контроль города. Это как раз и связано с тем, что ВСУ заметно ослабли на фоне большого числа дезертиров.

Читайте также:

Боец ВС РФ рассказал, как обманул выслеживающих его бойцов ВСУ

Марочко: российские военные ведут ожесточенные бои у освобожденной Надии в ЛНР

Массированная атака на Ростов, «кошмар» для ВСУ в Судже, бои в Курской области: последние новости СВО
#всу
#военные
#сво
#конфликт
#контроль
#вс рф
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Часова Яра рассказал об издевательствах «Правого сектора»* над местными
05 января 2025, 10:28

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики украинского «Правого сектора»* постоянно издевались над мирным населением Часова Яра. Об этом рассказал житель города Валерий Дорош.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, как однажды их с другом остановили члены «Правого сектора»*, когда они возвращались с работы якобы для проверки документов. На самом деле документы им были не нужны, потому что когда друг Валерия достал телефон, чтобы показать электронную версию паспорта, смартфон у него отобрали и принялись оскорблять.

Дорош сделал военным замечание, после этого посыпались угрозы.

«Говорят, пойдёмте за дом, мы вас там изобьём. А люди стоят вокруг, сделать ничего не могут. Они — гражданские, а у тех оружие», — вспоминает беженец из Часова Яра.

Потом кто-то вызвал полицию. Друзья пытались пожаловаться полицейским на угрозы и оскорбления, но те не стал слушать. Вместо этого отвезли на блок-пост того же «Правого сектора»* где-то на окраине города. Мать Валерия, когда он не вернулся вовремя домой, стала его разыскивать, но ей не сказали ничего ни в полиции, ни в военной комендатуре.

На блок-посту один из тех, кто «проверял документы», лейтенант, снял автомат, бронежилет и предложил «поговорить по-мужски».

«Я говорю: ударю тебя, а у тебя за спиной вон орава с автоматами — тут же пристрелят», — рассказывает Дорош.

Потом за 20 минут до начала комендантского часа им дали мешки и велели собирать мусор. А когда оставалось всего пять минут, велели бежать в город, но сказали, что если увидят на улице, то застрелят, так как нельзя находиться вне дома. Добрались Валерий и его друг уже затемно, огородами, чтобы не встретить боевиков, так как не сомневались, что те выполнят своё обещание и просто их убьют.

Читайте также:

На Украине убит мужчина при попытке силовой мобилизации в ряды ВСУ

«Боюсь ходить по Украине»: пленный боец ВСУ отказался от обмена ради жизни в России

Депутат Рады Дмитрук: похищенные военкомами ВСУ мужчины объявили голодовку


* Запрещенная в РФ экстремистская организация
#телефон
#мусор
#оружие
#мать
#город
#пост
#документы
#смартфон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России спрогнозировали скорое завершение конфликта на Украине
Депутат Чепа: конфликт на Украине закончится в 2025 году
05 января 2025, 10:16

Фото: iStock/3dmitry

Конфликт на Украине закончится в 2025 году. Такой прогноз сделал депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий убеждён, что в наступившем году стороны смогут договориться о прекращении огня и перейти к постепенной нормализации отношений.

При этом он подчеркнул, что обязательно найдётся силы, желающие противодействовать выстраиванию мира. Однако, тем не менее, горячая фаза конфликта точно завершится в этом году.

По его словам, есть комплекс факторов, указывающий на скорое прекращение боевых действий: обстановка в зоне СВО и приход к власти в США нового президента Дональда Трампа, которому, как считает Чепа, проще выйти из конфликта, чем нынешнему главе Джо Байдену.

Депутат назвал первым шагом в урегулировании конфликта принятие соглашения о невступлении Украины в НАТО, после чего может быть решён комплекс остальных важных вопросов.

В заключение Чепа отметил, что внеблоковость Украины позволит сделать первые шаги в постепенное улучшение отношений с Западом. С какими-то странами это удастся наладить уже в 2025 году, а с какими-то – уже в 2026.

Читайте также:

Times: Стармер надеется убедить Трампа продолжить поставки оружия Киеву

Блинкен признал, что США начали вооружать Украину задолго до начала СВО

UnHerd: Запад укрепил позицию России на переговорах своей поддержкой Украины
#россия
#украина
#сша
#нато
#конфликт
#депутат
#госдума
#прогноз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Массированная атака на Ростов, «кошмар» для ВСУ в Судже, бои в Курской области: последние новости СВО
05 января 2025, 10:07

Фото: iStock/zabelin

Российские вооружённые силы продолжают вести активные боевые действия на нескольких фронтах, демонстрируя успехи в Запорожской и Донецкой областях, а также укрепляя свои позиции в стратегически важных населённых пунктах. На Покровском и Угледарском направлениях идут ожесточённые бои за контроль над транспортными маршрутами и укреплёнными районами противника. Ситуация на Курском направлении остаётся напряжённой. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Согласно информации от канала «Северный ветер», лесополоса у Суджи представляет собой серьезную проблему для Вооруженных сил Украины. Один из пленников признался, что сложил оружие в своем первом боестолкновении с российскими войсками. Командование ВСУ продолжает усиливать свои позиции в Суджанском районе, перебрасывая подразделения и военную технику из центральных и восточных районов Харьковской области, Донбасса, Запорожья и Херсона, а также пограничников, иностранных наемников и националистов из элитных подразделений ГУР.

Военнопленный санитар рассказал о лечении иностранных наёмников ВСУ
Военнопленный санитар рассказал о лечении иностранных наёмников ВСУ

В настоящее время самые интенсивные бои происходят на линии Куриловка — Махновка — Агроном. Также стало известно, что Черкасская Конопелька вновь находится под контролем ВС РФ. Бои продолжаются за позиции в лесополосах восточнее Махновки и в окрестностях Русской Конопельки, а также на окраине Александрии. В то же время украинские беспилотники продолжают атаковать тыловые районы Курской области.

В результате удара вражеского БПЛА погиб 63-летний житель деревни Обеста Рыльского района. Трагедия произошла рядом с его домом, когда он шел по дороге. Врио губернатора Александр Хинштейн в связи с этим инцидентом вновь призвал жителей так называемой серой зоны приграничья, включая деревню Обеста, помнить о существующей угрозе для жизни и сообщил, что все жители были отселены.


Запорожское направление


На Запорожском направлении российские войска продолжают наступательные действия в районе Белогорья. По последним сведениям, они продвинулись к восточным окраинам Малой Токмачки, где до населённого пункта остаётся около пяти километров. Несмотря на то что сама Малая Токмачка находится в «серой зоне», российским силам удалось успешно провести рейд и установить флаг в центре Белогорья. На всем участке продолжаются активные бои. Существенный удар был нанесён по складу боеприпасов ВСУ в районе Каменского.


Угледарское направление


На Угледарском фронте продолжается окружение Великой Новосёлки. Российские штурмовые группы активно действуют западнее посёлка, продвигаясь в сторону Новосёлки и зачищая позиции северо-западнее Нескучного. Также наблюдается продвижение в направлении Разлива, где российские войска штурмуют Дачное с двух направлений — с севера (от Старых Тернов) и с юга. Основная задача заключается в перерезании путей снабжения на Янтарное, где идут ожесточённые бои.


Торецкое направление


ВСУ продолжают удерживать позиции на правом берегу реки от Янтарного до Улаклы, однако российские силы последовательно проводят зачистку Курахово. В районе Торецка продолжаются активные боевые действия: российские подразделения сумели обойти террикон №10 и выйти к северо-западным окраинам города, закрепляя позиции для дальнейшего наступления.


Часовоярское направление


Часов Яр остаётся одной из самых горячих точек на фронте, где продолжаются бои за завод огнеупоров. Российские войска оказывают давление на жилые кварталы в центре города, атакуя с нескольких направлений — из микрорайонов Октябрьский, Северный и Десятый. Расширение контроля на северных окраинах города позволило российским силам взять под огневой контроль все пути снабжения и эвакуации противника.
Фото: iStock/Zeferli

Северское направление


В Белогоровке российские войска продолжают расширять свою зону контроля. Тем не менее, меловой карьер и его террикон по-прежнему остаются под контролем противника, что делает преждевременным заявления о полном успехе в этом районе. Ожидаются дальнейшие сражения за этот стратегически важный объект.

Краснолиманское направление


На Краснолиманском направлении ситуация для ВСУ остаётся напряжённой. В окрестностях населённых пунктов Терны и Ивановка складывается кризисная обстановка. Российские войска продолжают наступление, продвигаясь северо-западнее Ивановки, за рекой Жеребец. Командование ВСУ направляет дополнительные резервы для удержания занимаемых позиций и предотвращения прорыва обороны.

Пленный боец ВСУ рассказал, как военкомы призвали в армию украинца с аутизмом
Пленный боец ВСУ рассказал, как военкомы призвали в армию украинца с аутизмом

Купянское направление


На Купянском направлении российские силы продолжают активные действия, расширяя плацдарм на западном берегу реки Оскол в районе Двуречной. Министерство обороны РФ официально заявило об освобождении села Надия. Это село уже находилось под контролем российских войск в 2023 году, однако тогда закрепиться на этом участке не удалось. Текущее продвижение указывает на возобновление усилий по укреплению позиций на стратегически важном направлении.

ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область


В Ростовской области в ночь на воскресенье силы ПВО уничтожили 37 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, начиная с полуночи, с помощью сил и средств ПВО было ликвидировано 37 беспилотников, в том числе в таких районах, как Таганрог, Миллеровский, Тарасовский и Белокалитвинский. ​

В результате падения обломков беспилотников в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района пострадало имущество граждан: разбились окна, повреждены крыши и стены жилых домов, а также автомобили. На место происшествия выехали дежурные службы. ​

Читайте также:

Журналист Боуз: Американские ракеты ATACMS опозорились на Украине


Марочко: российские военные ведут ожесточенные бои у освобожденной Надии в ЛНР
#военные
#оружие
#флаг
#журналист
#завод
#рейд
#бпла
#контроль
#село
#жители
#лнр
#всу
#вс рф
#минобороны
#ракеты
#курская область
#удар
#сво
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналист Боуз: Американские ракеты ATACMS опозорились на Украине
05 января 2025, 09:56

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские системы противовоздушной обороны достаточно легко справляются с ракетами ATACMS, которые США поставили Киеву. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.
Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства ПВО «Панцирь-СМ» и С-400 сбили все восемь тактических баллистических ракет ATACMS, запущенных Украиной в сторону российской территории. На этот факт обратил внимание журналист из Ирландии.

«Ракеты, которые должны были «изменить правила игры», добавились к танкам «Леопард» и «Абрамс» в списке "опозорившихся"», — написал Боуз на своей странице в социальной сети Х.

В российском оборонном ведомстве заявили, что в ответ на действия киевского режима, осуществляемые при поддержке западных стран, которые выразились в попытке удара ракетами ATACMS по Белгородской области, будут предприняты ответные меры.

Читайте также:

В Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских БПЛА

Эксперт Давыдкин: РФ может применить «Орешник» в ответ на атаки ATACMS

МО: За сутки ВС РФ сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника ВСУ
#журналист
#правила
#меры
#игры
#ракеты
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских БПЛА
Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили над регионам России 61 беспилотнк ВСУ
05 января 2025, 09:34

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Минувшей ночью киевский режим предпринял очередную попытку массовой террористической атаки на Россию. Дежурным силами противовоздушной обороны был сбит либо подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 61 украинский бесплотник.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. На этот раз наиболее массовой атаке подверглась Ростовская область. Там было уничтожено 37 дронов ВСУ. Объекты и населённые пункты на территории Брянской области пытались атаковать 20 украинских беспилотников. Ещё два БПЛА был сбиты в Воронежской области, по одному — в Белгородской Орловской областях.

Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, ночной налёт украинских дронов был отражён в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. По предварительным обошлось без пострадавших. В Таганроге из-за падения обломков в нескольких домах выбиты стёкла, повреждены стены и кровли. Также повреждения получил несколько автомобилей.

Читайте также:

План «Ковер» ввели в международном аэропорту «Северный» в Грозном

В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

Богомаз: Брянскую область атаковали 13 беспилотников ВСУ
#бпла
#всу
#рф
#беспилотник
#ростовская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Жизнь за правду»: Пушилин выразил соболезнования родным военкора Мартемьянова
Глава ДНР Пушилин выразил соболезнования семье погибшего журналиста Мартемьянова
05 января 2025, 07:31

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Накануне, 4 января, в результате нацеленной атаки беспилотника ВСУ был убит внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Соболезнования родным и коллегам погибшего журналиста выразил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он рассказал, что Александр вместе с коллегами ехал из Горловки, где они снимали репортаж о последствиях обстрела города ВСУ кассетными боеприпасами. По словам Пушилина, материалы Мартемьянова о Донбассе всегда были резкими, точными и объективными, он работал на самом переднем краю, стремясь объективно освещать происходящее.

«Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг», — написал руководитель российского региона в своём телеграм-канале.

Мартемьянов и его коллеги-журналисты ехали в гражданском автомобиле по трассе Донецк - Горловка, когда их атаковал украинский дрон. Обозреватели РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудницы донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман получили лёгкие ранения. Корреспондент «Известий» погиб на месте.

Читайте также:

Пострадавших при атаке дрона ВСУ журналистов госпитализировали в больницу ДНР

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с российскими журналистами в ДНР, есть погибшие

Владимир Путин вручил военкору Поддубному «Золотую звезду» в Кремле
#журналисты
#дрон
#жизнь
#люди
#новости
#всу
#донецк
Следите за нашими новостями
в удобном формате