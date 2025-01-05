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Киеву не останется ничего другого, как только согласиться на все условия и требования России. Об этом заявил ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас.
В интервью газете The Washington Post он сказал, что уже всем приходится признать: в настоящий момент ситуация значительно хуже, чем она была на старте конфликта с Россией.
По его словам, положение в Вооружённых силах Украины сейчас складывается просто ужасающее. Это касается и дефицита личного состава, и качества подготовки новобранцев. Даже тотальная мобилизация не позволяет восполнить понесённые потери в живой силе. Капитан Тарас, и не только он, говорят о плохом моральном состоянии бойцов ВСУ. Один из командиров признался, что даже не осуждает солдат, которые дезертируют.
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«О чем мы можем сейчас договориться? Мы можем только кивать головой и соглашаться на требования Москвы», — сказал украинский офицер.
По его словам, положение в Вооружённых силах Украины сейчас складывается просто ужасающее. Это касается и дефицита личного состава, и качества подготовки новобранцев. Даже тотальная мобилизация не позволяет восполнить понесённые потери в живой силе. Капитан Тарас, и не только он, говорят о плохом моральном состоянии бойцов ВСУ. Один из командиров признался, что даже не осуждает солдат, которые дезертируют.
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Александр Бойцов