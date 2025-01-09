Стало известно, что может оттянуть срок окончания СВО

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Снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет и новые поставки оружия из США могут лишь на какое-то время оттянуть срок окончания СВО. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, позиция новой американской администрации повлияет только на дату завершения спецоперации.
«Администрация Байдена подтвердила, что планируемых поставок не будет. Неизвестно, будет ли проведена новая мобилизация, снижение возрастного ценза до 18–25 лет, премьер-министр Шмыгаль не пришел на заседание Рады — все эти действия могут оттянуть сроки СВО, не более того», — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.В то же время стало известно, что ВС РФ уже начали вести бои за Суджу в Курской области, сообщает Mash. Как отмечается, боевые действия идут в восточной и юго-восточной частях города. Наступательные действия производят десантники 11-й бригады Воздушно-десантных войск. Они берут штурмом микрорайон Замостье, в котором располагается основной укрепрайон ВСУ.
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