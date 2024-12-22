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Стрельба, в результате которой погиб мужчина, произошла в одесском военкомате. Как уточнил нардеп Верховной рады Артем Дмитрук, погибший пытался отбить собственного сына. По информации депутата, «отец получил пулю и умер на месте».
Парламентарий резюмировал, что убийства в украинских военкоматах стали нормой.
Мобилизация на Украине началась с 24 февраля 2022 года. Людей насильно отправляют на фронт, хватая с работы или с публичных мероприятий. Украинцы призывного возраста пытаются любыми путями покинуть страну. Есть даже те, кто применяет огнестрельное оружие против военных.
Перед этим нардеп украинского парламента Александр Дубинский опубликовал «рецепт» урегулирования конфликта на Украине.
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Мобилизация на Украине началась с 24 февраля 2022 года. Людей насильно отправляют на фронт, хватая с работы или с публичных мероприятий. Украинцы призывного возраста пытаются любыми путями покинуть страну. Есть даже те, кто применяет огнестрельное оружие против военных.
Перед этим нардеп украинского парламента Александр Дубинский опубликовал «рецепт» урегулирования конфликта на Украине.
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Никита Кротов