Reuters: команда Трампа хочет создать на Украине демилитаризованную зону

Фото: iStock/Silent_GOS
Советники избранного президента США Дональда Трампа считают необходимым создать на Украине демилитаризованную зону после окончания конфликта. Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, команда Трампа полагает, что буферную территорию должны патрулировать европейские войска.
Отмечается, что на урегулирование конфликта на Украине могут уйти месяцы.
Ранее предложенный Трампом на пост главы Пентагона Пит Хегсет заявлял, что новая администрация Белого дома во главе с Трампом будет стараться добиться мирного урегулирования на Украине на максимально выгодных для Киева условиях.
Читайте также:
США хотят предложить России сделку для завершения украинского конфликта
Названо возможное место для переговоров Путина и Трампа
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
«Советники избранного президента понимают, что обещание Трампа разрешить кризис на Украине в первый день на посту президента невыполнимо», — говорится в статье.
Отмечается, что на урегулирование конфликта на Украине могут уйти месяцы.
Ранее предложенный Трампом на пост главы Пентагона Пит Хегсет заявлял, что новая администрация Белого дома во главе с Трампом будет стараться добиться мирного урегулирования на Украине на максимально выгодных для Киева условиях.
Читайте также:
США хотят предложить России сделку для завершения украинского конфликта
Названо возможное место для переговоров Путина и Трампа
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Элина Позднякова