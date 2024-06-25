Эксперт описал порядок действий при пожаре в здании

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Как правильно вести себя при пожаре и что нужно делать в первую очередь поведал «Москве 24» председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.
Он напомнил, что продукты горения как правило поднимаются вверх. Соответственно, самым правильным решением при возникновении дыма будет держаться как можно ближе к полу.
Если же пожар принял серьезные масштабы, проверенным средством для дыхания является любая мокрая ткань. Она выполняет роль упрощенного фильтра, не пропуская ядовитые газы, пояснил эксперт.
При пожаре ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом, так как он может застрять. Единственный путь к спасению с верхних этажей здания лежит через лестницу.
Эксперт настоятельно рекомендует изучить план эвакуации при пожаре заранее и не паниковать в экстренной ситуации.
Накануне СМИ сообщали о пожаре в здании НИИ «Платан» во Фрязино. В результате инцидента скончалось 6 человек, поиски двоих еще продолжаются. Следователи рассматривают неисправность проводки и нарушение техники безопасности в качестве главных причин пожара — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.
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Если же пожар принял серьезные масштабы, проверенным средством для дыхания является любая мокрая ткань. Она выполняет роль упрощенного фильтра, не пропуская ядовитые газы, пояснил эксперт.
При пожаре ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом, так как он может застрять. Единственный путь к спасению с верхних этажей здания лежит через лестницу.
«Если путь к выходу отрезан пламенем, нужно смотреть по ситуации. Когда огонь еще небольшой, то существует вариант перескочить его, предварительно где-то намочив одежду и волосы. А если видите, что помощь уже подоспела, машите в окно и четко обозначьте, где вы», — добавил Гринин.
Эксперт настоятельно рекомендует изучить план эвакуации при пожаре заранее и не паниковать в экстренной ситуации.
Накануне СМИ сообщали о пожаре в здании НИИ «Платан» во Фрязино. В результате инцидента скончалось 6 человек, поиски двоих еще продолжаются. Следователи рассматривают неисправность проводки и нарушение техники безопасности в качестве главных причин пожара — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.
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Олег Дикий