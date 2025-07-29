В Совфеде напомнили, какой категории россиян повысят пенсию в августе
Член комитета Совфеда Косихина: Работающим пенсионерам повысят пенсию с 1 августа
С 1 августа 2025 года работающие пенсионеры получат повышение пенсионных выплат. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина в беседе с ТАСС.
Прибавка будет рассчитана индивидуально для каждого пенсионера на основе количества пенсионных баллов, накопленных за 2024 год. Как пояснила Косихина, размер повышения напрямую зависит от уровня заработка и накопленных пенсионных коэффициентов.
«С 1 августа вступают в силу важные изменения, затрагивающие различные сферы жизни россиян. В социальной сфере произойдет повышение пенсий для работающих пенсионеров», — указала она.Напомним, что пенсионеры, завершившие трудовую деятельность в июле 2025 года, начнут получать пенсию в полном размере с августа, включая все индексации, которые не начислялись во время работы.
Ранее сообщалось, что в Московской области 1 августа также планируют запустить телеграмм-бот «Наш лифт». Он позволит специалистам отрасли быстро подбирать комплектующие для ремонта лифтового оборудования.