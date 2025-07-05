«Я буду молодая мама»: 11-летняя дочь Тимати рассказала о материнстве
11-летняя дочь Тимати раскрыла планы на замужество и материнство
Мать российского рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовал в своём блоге видео, где 11-летняя дочь артиста рассуждает о замужестве, материнстве и любви.
Алиса в беседе с бабушкой заявила, что чувство влюблённости может настигнуть в любом возрасте, потому что «сердцу не прикажешь». Девочка сообщила, что впервые влюбилась, когда ей было 5 лет. Но несмотря на это, Алиса считает, что начинать встречаться с мальчиками можно с 14-15 лет, а выходить замуж и рожать детей лучше всего к 25 годам.
«Я хочу, чтобы когда у меня ребёнок родился, я была молодая. Поэтому родить можно в 22. Потому что я буду молодая мама, а не старенькая», — сказала девочка.При этом Алиса отметила, что к 22 годам она уже сможет обеспечивать семью своими гонорарами за съёмки в кино. Однако девочка уточнила, что это просто её мечты, так как точно предугадать что-либо невозможно.
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