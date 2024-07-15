Фото: сайт Кремля
РФ ничего не должна украинскому президенту Владимиру Зеленскому и не будет участвовать в «мирных саммитах» на украинских или западных условиях. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Телеграм-канале.
До этого украинский лидер заявил, что российские представители должны принимать участие во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершение подготовки к которой запланировано к ноябрю текущего года.
Ранее Киев неожиданно подал сигнал Москве о готовности к переговорам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Что сказать? Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого «должны»! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна! И, уверен, не будет принимать участия ни в каких так называемых саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев», — отметил депутат.
Ранее Киев неожиданно подал сигнал Москве о готовности к переговорам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак