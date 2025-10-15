В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о распаде БРИКС

15 октября 2025, 16:06

Депутат Чепа: Трамп блефует, говоря о распаде БРИКС

Фото: istockphoto / rarrarorro

Президент США Дональд Трамп вводит в заблуждение, распространяя ложные сведения о состоянии дел в БРИКС. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил депутат Государственной Думы и первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа.





Ранее Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем утверждал, что страны БРИКС якобы покидают объединение из-за страха перед американскими пошлинами. Чепа отметил, что разговоры о распаде БРИКС не соответствуют действительности. Напротив, это объединение продолжает расширяться и укреплять свои позиции. По его мнению, Вашингтон рассматривает рост влияния БРИКС как угрозу своему доминированию, поэтому Трамп делает провокационные заявления, пытаясь подорвать доверие к этой структуре.



«Трамп, как это часто бывает, блефует. Он опасается БРИКС и его укрепления как влиятельного центра мирового развития. Объединение продолжает расширяться и усиливать свои экономические и политические позиции, поэтому попытки США представить ситуацию в ином свете — это всего лишь элемент информационной войны», — заключил Чепа.