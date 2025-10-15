Боевики ВСУ скидывают умные бомбы на позиции ВС РФ в зоне СВО
Украинские войска массово сбросили управляемые авиационные бомбы по позициям российских сил в зоне спецоперации.
По данным ежедневной сводки Минобороны РФ, речь идёт о восьми управляемых боеприпасах.
Российское оборонное ведомство сообщает, что все снаряды перехватили дежурными средствами ПВО, они не достигли целей. Предполагается, что это вооружение западного образца, переданное Киеву партнёрами.
Кроме того, за прошедшие сутки российская ПВО, как утверждается, сбила 142 украинских самолетных дрона, предназначенных для ударов по глубокому тылу.
Ранее российский десантник с позывным «Шпагат» заявил, что на херсонском направлении ВСУ при помощи тяжёлых дронов типа «Баба‑Яга» сбрасывают магнитные мины, реагирующие на металл. Уточнялось, что их произвели в странах НАТО.
По словам бойца, такие операции ведутся ночью, а сапёры оперативно обезвреживают взрывчатку.
Читайте также: