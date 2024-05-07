В Госдуме раскрыли дату встречи депутатов с кандидатом на пост премьер-министра

Полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трёх крупных советских мемориалах в городе российские флаги, знамёна, георгиевские ленты, ношение военной формы и её элементов, символы «V», «Z» и иную символику, связанную с конфликтом на Украине. Об этом сообщается в официальном вестнике земельного административного ведомства Берлина.