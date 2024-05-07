В Госдуме раскрыли дату встречи депутатов с кандидатом на пост премьер-министра

Фото: iStock/Oleg Elkov
Фракции Госдумы в пятницу, 10 мая, планируют встретиться с кандидатом в премьер-министры России. Об этом лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев сообщил ТАСС.
Встреча состоится в 12:30 по мск.
Согласно российским законам, после инаугурации президента правительство слагает перед ним свои полномочия. Эта процедура обязательно, независимо от того, меняется глава государства или переизбирается. До формирования нового кабинета все уже бывшие министры продолжат исполнять работать, но будут значиться как исполняющие обязанности.
Ранее в этот день ныне исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин подписал постановление об отставке. После этого вступивший в должность президента Путин подписал указ о сложении полномочий камбином. Это правительство было утверждено в январе 2020 года. До этого кабинет министров возглавлял ныне зампред Собеза РФ Дмитрий Медведев.
Читайте также:
Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства
Владимир Путин официально вступил в должность президента России
Медведев выразил надежду на победу России под руководством Путина
Согласно российским законам, после инаугурации президента правительство слагает перед ним свои полномочия. Эта процедура обязательно, независимо от того, меняется глава государства или переизбирается. До формирования нового кабинета все уже бывшие министры продолжат исполнять работать, но будут значиться как исполняющие обязанности.
Ранее в этот день ныне исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин подписал постановление об отставке. После этого вступивший в должность президента Путин подписал указ о сложении полномочий камбином. Это правительство было утверждено в январе 2020 года. До этого кабинет министров возглавлял ныне зампред Собеза РФ Дмитрий Медведев.
Читайте также:
Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства
Владимир Путин официально вступил в должность президента России
Медведев выразил надежду на победу России под руководством Путина
Анастасия Чинкова