В Госдуме раскрыли, когда будет утверждена кандидатура премьер-министра России

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Кандидатуру премьер-министра России утвердят в ходе пленарного заседания Госдумы 10 мая. Об этом сообщил депутат Александр Мажуга в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 10 мая в нижней палате парламента состоится дополнительное пленарное заседание, на котором будет утверждена кандидатура председателя правительства.
Напомним, что инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая. В этот день нынешнее правительство оставит свои полномочия, после чего начнётся процедура формирования нового кабинета министров. В новых нормах Конституции РФ прописано, что председателя правительства, его заместителей и министров должна утверждать Госдума, а руководителей министерств – президент после консультаций с Советом Федерации.
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