В Госдуме раскрыли, можно ли будет вступать в «Талибан»*

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Если «Талибан»* исключат из списка террористических организаций, то россияне смогут в него вступить, заявил соавтор инициативы, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. По его словам, если организация не считается нежелательной, то вступление в нее не повлечет правовых последствий.
«В действующей правовой системе участие граждан в организациях иностранных государств не приветствуется. Если организация не будет признана нежелательной на территории России, то вступление в нее каких-либо правовых последствий не влечет», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».Напомним, сегодня, 26 ноября, стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об исключении движения «Талибан»* из списка запрещенных в России организаций. Соответствующий документ представлен в базе системы обеспечения законодательной деятельности. Инициатива предполагает временное снятие запрета на деятельность организации, признанной на территории России террористической, при наличии фактических данных о том, что движение прекратило осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или непосредственное совершение преступлений.
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