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Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории в обозримом будущем. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел в интервью газете Die Presse.
Глава государства подчеркнул, что украинские власти осознают и признают, что им не удастся вернуть территории в ближайшем будущем.
Также Павел высказался о проведении мирных переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, они возможны только после прекращения боевых действий в зоне СВО. Также они потребуют значительных дипломатических навыков и политического давления.
Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости призвал освободить все русские города в ходе СВО. Таковыми он назвал, в частности, Харьков, Одессу и Днепропетровск.
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Также Павел высказался о проведении мирных переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, они возможны только после прекращения боевых действий в зоне СВО. Также они потребуют значительных дипломатических навыков и политического давления.
Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости призвал освободить все русские города в ходе СВО. Таковыми он назвал, в частности, Харьков, Одессу и Днепропетровск.
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Анастасия Чинкова