В Госдуме рассказали, как Запад расшатывает Белоруссию

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Запад пытается расшатать обстановку в Белоруссии через экстремистские организации, вынашивая планы о создании региональных очагов напряженности. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
По его мнению, противник намерен ввести террористические силы и оккупировать часть территорий.
Чепа добавил, что происходящее является очередным витком напряженности, очередным конфликтом и дестабилизацией обстановки.
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«Попытка государственного переворота в Белоруссии не получается. Они пытаются поднять какую-то бучу и, воспользовавшись этим, ввести войска в этот регион, чтобы дальше создать конфликтную ситуацию», — отметил он.
Чепа добавил, что происходящее является очередным витком напряженности, очередным конфликтом и дестабилизацией обстановки.
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Данил Пономарев