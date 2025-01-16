Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Госдуме рассказали, как Запад расшатывает Белоруссию

В Госдуме рассказали, как Запад расшатывает Белоруссию

Депутат Чепа: Запад пытается расшатать обстановку в Белоруссии через экстремизм
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Запад пытается расшатать обстановку в Белоруссии через экстремистские организации, вынашивая планы о создании региональных очагов напряженности. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
По его мнению, противник намерен ввести террористические силы и оккупировать часть территорий.
«Попытка государственного переворота в Белоруссии не получается. Они пытаются поднять какую-то бучу и, воспользовавшись этим, ввести войска в этот регион, чтобы дальше создать конфликтную ситуацию», — отметил он.


Чепа добавил, что происходящее является очередным витком напряженности, очередным конфликтом и дестабилизацией обстановки.

Читайте также:

Лукашенко отказался отдавать государству подаренный мотоцикл марки «Минск»

Премьер Молдавии Речан недоволен, что Россия поставит газ только Приднестровью

Путин ждет «большого гостя» из США на парад Победы в Москве
#сша
#россия
#мотоцикл
#газ
#марки
#парад
#регион
#парад победы
#лукашенко
Команда Трампа готовит различные стратегии по санкциям против России
Bloomberg: команда Трампа готовит несколько стратегий по санкциям против России
16 января 2025, 18:12

Фото: iStock/designer491

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию по санкциям, введённым в том числе против российского энергетического сектора, которая могла бы содействовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что обширная стратегия по санкциям будет готова содействовать дипломатическому соглашению между Москвой и Киевом уже в ближайшие месяцы.

Как сообщает агентство, стратегия включает два основных варианта, каждый из которых зависит от того, на каком этапе находится возможная сделка. В первом случае, если США будут понимать, что соглашение о завершении конфликта практически достигнуто, санкции будут ослаблены или введутся «меры доброй воли», полезные для нефтяных компаний России. В противном случае рассматривается ужесточение санкций для оказания давления на Москву.

Также в рамках послаблений команда Трампа может рассмотреть, в частности, поднятия потолка цен на нефть из России выше 60 долларов за баррель. В случае ужесточения может быть рассмотрен вариант усиления вторичных санкций или мер против судов, которые якобы перевозят российскую нефть.

Читайте также:

Россия на переговорах с Трампом потребует контроля над 20% Украины, заявили в США

На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского

В США указали на прискорбную ошибку Байдена в отношении Путина
#сша
#санкции
#россия
#соглашение
#нефть
#меры
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский назвал страны, выступающие против вступления Украины в НАТО
Зеленский: США, Венгрия, Словакия и Германия против вступления Украины в НАТО
16 января 2025, 17:54

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 16 января заявил, что США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят вступления Украины в НАТО.
«США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО», — заявил Зеленский.

По его словам, каждая из этих стран имеет «свои причины» на подобную позицию.

Издание напомнило, что публично против вступления Украины в НАТО выступал Люксембург, а западные СМИ писали, что против также выступают Бельгия, Словения и Испания.

Ранее стало известно, что Стармер в первый раз после вступления в должность прибыл с рабочим визитом на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнёрстве».

Читайте также:

Украинские власти разочарованы премьером Британии, пишет Bloomberg

В правительстве Британии раскрыли цель соглашения о столетнем партнёрстве с Украиной

Зеленский заявил о шансе завершить конфликт на Украине в 2025 году
#сша
#конфликт
#соглашения
#сми
#германия
#венгрия
#словакия
#нато
#бельгия
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лукашенко отказался отдавать государству подаренный мотоцикл марки «Минск»
16 января 2025, 17:27

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что оставит себе мотоцикл марки «Минск», который подарил ему коллектив белорусского «Мотовелозавода», сообщило агентство БелТА.
Работники предприятия отдали транспортное средство и иные подарки белорусскому лидеру как знак благодарности за поддержку главы государства в сохранении завода.

«Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Уточнялось, что данное транспортное средство стало первым изделием, которое собрали на обновленной производственной площадке завода. Такую же модель до этого подарили главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Мотовелозавод» находится на территории Минского городского технопарка.

Ранее сообщалось, что подарок в виде новогоднего дерева-поделки от мальчика из Ясиноватой Донецкой народной республики передали президенту России Владимиру Путину.

Читайте также:

Владимир Путин исполнил желание девочки из Белгородской области

Глава Татарстана сделает подарок сыну бойца СВО

В Японии умер кот — подарок Путина губернатору префектуры Акита
#мотоцикл
#подарки
#предприятия
#работники
#подарок
#александр лукашенко
#белоруссия
#завод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Молдавии Речан недоволен, что Россия поставит газ только Приднестровью
16 января 2025, 17:01

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан оказался недоволен планами России возобновить поставки газа Приднестровью. Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Он заявил, что уже сейчас понятно, что российский «Газпром» будет поставлять газ только в объёмах, необходимых Приднестровью, поэтому правы берег, то есть сама Молдавия, доступа к более дешёвой электроэнергии иметь не будет.

Речан назвал это планом России по дестабилизации Молдавии.

Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказать помощь Тирасполю в вопросах поставки газа.

Читайте также:

В Приднестровье зафиксировали первые случаи гибели людей из-за энергокризиса

«Международный террорист»: На Украине назвали виновного в гибели людей в Приднестровье

В Приднестровье высказались о возвращении в состав Молдавии
#молдавия
#приднестровье
#россия
#газ
#поставки
#премьер-министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Politico: Трамп пригласил на инаугурацию многих правых европейских политиков
16 января 2025, 16:50

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию целый ряд правых европейских политиков. Об этом сообщает издание Politico.
Инаугурация Трампа состоится 20 января.

Отмечается, что по традиции инаугурации американских президентов посещают из вежливости дипломаты, а главы государств и правительство обычно не присутствуют на этом мероприятии. Однако Трамп не является сторонником традиций и предпочёл пригласить на свою инаугурацию многих глав иностранных государств. Среди них президент Аргентины Харьер Милей, председатель КНР Си Цзиньпин, бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и другие.

Читайте также:

Путин ждёт «большого гостя» из США на парад Победы в Москве

Экс-посол РФ в США оценил будущие отношения двух стран при Трампе

США хотят предложить России сделку для завершения украинского конфликта
#дональд трамп
#сша
#президент
#правительство
#традиции
#гости
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин ждёт «большого гостя» из США на парад Победы в Москве
Newsweek: «большой гость» из США может приехать на парад Победы в Москву
16 января 2025, 16:35

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

«Большой гость» из США может приехать на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает издание Newsweek.
Отмечается, что президент России Владимир Путин уже начал готовиться ежегодному военному параду в честь Дня Победы и ожидает специального гостя из США.

Издание пишет, что Россия уже неоднократно приглашала иностранных гостей принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Предполагается, что тайным американским гостем может быть член администрации избранного президента США Дональда Трампа или кто-то, связанный с ней. Например, в 2020 году на парад Победы прибыл советник по нацбезопасности США Роберт О'Брайен. Тогда Трамп не смог прибыть лично, поскольку из-за давления вынужден был отказаться от визита в Россию.

Читайте также:

Военные из КНДР могут участвовать в параде Победы в Москве в 2025 году

Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая

Путин утвердил единовременную выплату ветеранам Великой Отечественной войны
#сша
#россия
#военные
#владимир путин
#парад победы
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова высказалась о вручении ноты протеста послу РФ в Армении из-за выпуска «Вестей недели»
Захарова: вручение ноты протеста послу России в Армении вызывает недоумение
16 января 2025, 16:03

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Вручение ноты протеста послу России в Армении со стороны МИД страны вызывает недоумение. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что в МИД Армении вызвали посла России Сергея Копыркина. Причиной такого шага стал выпуск программы «Вести недели», который вышел на российском телевидении 12 января. Как заявили в армянском ведомстве, во время неё были озвучены якобы искусственно генерируемые нарративы, которые направлены против суверенитета и территориальной целостности Армении.

Захарова подчеркнула, что такая реакция МИД с вызовом посла вызывает недоумение, поскольку речь идёт о словах журналиста.

К тому же, продолжила дипломат, Ереван привержен свободе слова, а нынешнее руководство страны вообще сделало это своим императивом.

Читайте также:

Киселев ответил на претензии Армении к выпуску «Вестей недели»

Посол РФ Копыркин был вызван в МИД Армении

Политолог раскрыл, к чему приведет стремление Армении вступить в Евросоюз
#мария захарова
#мид
#страны
#посол
#дипломат
#россия
#армения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Решаем здесь мы»: польская оппозиция набросилась на Зеленского с обвинениями
Onet: оппозиция Польши обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы президента
16 января 2025, 15:38

Оппозиция Польши обвинила Владимира Зеленского во вмешательстве в выборы президента. Об этом сообщает издание Onet.
Бывший глава МИД Польши Матеуш Моравецкий призвал Зеленского заниматься украинскими делами и не вмешиваться в проведение президентских выборов. Также он подчеркнул, что не украинскому лидеру решать, кто будет выступать кандидатами и какие взгляды будут озвучиваться по принципиальным вопросам.

Отмечается, что политики из оппозиционной партии «Право и справедливость» обвинили Зеленского в поддержке кандидата Рафала Тшасковского от правящей партии «Гражданская платформа».

15 января Зеленский прибыл в Польшу, где провёл пресс-конференцию вместе с премьер-министром страны Дональдом Туском.

Читайте также:

Зеленский заявил о шансе завершить конфликт на Украине в 2025 году

На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского

Зеленский вновь предложил разместить на Украине западный военный контингент
#владимир зеленский
#польша
#оппозиция
#выборы
#президент
#обвинение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Да хоть все пусть закроют»: Лукашенко о КПП на границе с Польшей
16 января 2025, 14:05

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Польше закрыть все пункты пропуска, комментируя ситуацию с очередями на границе. Его слова приводит агентство БелТА.
Глава государства призвал Варшаву смело закрывать все КПП, поскольку белорусы не ездят в Польшу и ничего туда не возят.

Лукашенко подчеркнул, что предприятия Белоруссии не возят в Польшу свои продукты, поскольку действуют санкционные ограничения. В связи с этим Минск не ведёт борьбу с мигрантами, массово прибывающими на польскую территорию через белорусскую границу.

Лидер страны добавил, что не будет защищать Польшу от наплыва мигрантов, поскольку страна ввела санкции против белорусского народа.

Читайте также:

Экстремисты планируют захват приграничных районов Белоруссии, сообщили в Совбезе

Белоруссия в 2024 году направила спецотряды МВД к границе с Украиной

Госпогранслужба Украины сообщила о возведении укреплений на границе с Белоруссией
#александр лукашенко
#белоруссия
#польша
#граница
#мигранты
#санкции
#продукты
#ограничения
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате