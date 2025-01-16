Лукашенко отказался отдавать государству подаренный мотоцикл марки «Минск»

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что оставит себе мотоцикл марки «Минск», который подарил ему коллектив белорусского «Мотовелозавода», сообщило агентство БелТА.
Работники предприятия отдали транспортное средство и иные подарки белорусскому лидеру как знак благодарности за поддержку главы государства в сохранении завода.
Уточнялось, что данное транспортное средство стало первым изделием, которое собрали на обновленной производственной площадке завода. Такую же модель до этого подарили главе Чечни Рамзану Кадырову.
«Мотовелозавод» находится на территории Минского городского технопарка.
Ранее сообщалось, что подарок в виде новогоднего дерева-поделки от мальчика из Ясиноватой Донецкой народной республики передали президенту России Владимиру Путину.
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«Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам», — обратил внимание Александр Лукашенко.
Уточнялось, что данное транспортное средство стало первым изделием, которое собрали на обновленной производственной площадке завода. Такую же модель до этого подарили главе Чечни Рамзану Кадырову.
«Мотовелозавод» находится на территории Минского городского технопарка.
Ранее сообщалось, что подарок в виде новогоднего дерева-поделки от мальчика из Ясиноватой Донецкой народной республики передали президенту России Владимиру Путину.
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Ольга Енгалычева