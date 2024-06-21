Телефонные мошенники похитили у жителя столицы почти 40 миллионов рублей

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Жителю столицы позвонил якобы сотрудник финмониторинга, который убедил его перевести все сбережения на «безопасный» счет, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Злоумышленники сообщили мужчине, что с его счета пытались несанкционированно снять 1 млн рублей. После чего с ним связались люди, представившиеся сотрудниками полиции и убедили обналичить все имеющиеся деньги, взять кредиты и через банкоматы перевести наличные средства на их «безопасные» счета. В итоге мужчину обокрали почти на 40 миллионов рублей.
Установление лиц, причастных к совершению мошенничества, на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре, заявила пресс-служба ведомства.
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«Если вас по телефону просят перевести сбережения на безопасный счет — прекратите разговор, так действуют мошенники. Ни правоохранители, ни сотрудники банков никогда не просят граждан снимать денежные средства и переводить их на указанные по телефону счета» — предупреждают правоохранители.
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Олег Дикий