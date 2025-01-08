В Госдуме рассказали о предстоящих индексациях пенсий

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В следующем 2026 году в России планируется провести две индексации пенсий. Ещё две — в 2027 году.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. По его словам, пенсионные выплаты в следующем году будут повышены на 4,5% с 1 февраля, а затем на 5,5% — с 1 апреля. В те же сроки запланирована индексация пенсий и в 2027 году. С 1 февраля выплаты будут увеличены на 4%, с 1 апреля — на 4,1%.
Ранее вице спикер нижней палаты российского парламента Борис Чернышов заявил, что намерен в 2025 году повторно внести на рассмотрение депутатов законопроект о выплате всем пенсионерам 13-й пенсии к дню рождения. По его словам, такая мера позволит пожилым людям почувствовать внимание к себе со стороны властей.
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Александр Бойцов