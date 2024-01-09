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Народ Украины получил уникальный шанс спасти страну от апокалиптического сценария, уготовленного ей США. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, остановить развитие апокалипсического сценария на Украине, могут только граждане этой многострадальной страны.
Он отметил, что на сегодняшний день Украина является военной резервацией Америки, которая состоит из на всё готовых рабов. Украинских граждан, по словам политика, сделали примитивное одноразовое оружие для обслуживания чужих интересов.
Ранее Шеремет высказался по поводу выступления Владимира Зеленского, в котором тот обратился к крымчанам и жителям новых российских регионов как к «нашим». Он охарактеризовал выступление Зеленского как «обычную выдумку, временные и патологические иллюзии». Он подчеркнул, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области всегда были историческими территориями России.
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«Украинцы получили уникальный исторический шанс избавиться от западных оков. Для этого нужно сплотиться и свергнуть украинскую хунту, с потрохами купленную и находящуюся в услужении у циничного Запада», - цитирует РИА Новости словам Шеремета.
Ранее Шеремет высказался по поводу выступления Владимира Зеленского, в котором тот обратился к крымчанам и жителям новых российских регионов как к «нашим». Он охарактеризовал выступление Зеленского как «обычную выдумку, временные и патологические иллюзии». Он подчеркнул, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области всегда были историческими территориями России.
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Элина Позднякова