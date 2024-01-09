В Госдуме рассказали о шансе спасти украинцев от апокалипсиса

Поддержание на высочайшем уровне боеготовности российской ядерной триады является одной из ключевых задач, которые стоят перед Вооруженными силами России. Об этом заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом российских войск, пишут РИА Новости.