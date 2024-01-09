Пушилин призвал довести демилитаризацию и денацификацию Украины до конца

На линии фронта продолжаются позиционные бои. Противник продолжает наносить удары по российским городам с мирными гражданами, в то время как ВС РФ атакуют военные объекты Украины. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось установить контроль российским бойцам.