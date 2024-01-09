Фото: сайт Кремля
Необходимо довести до конца процесс демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, его слова передает РИА Новости.
«Над тем, что такое денацификация, в том числе работаем мы в Донецке в рамках работы нашего Донецкого национального университета. Там работает целый центр этнополитической реабилитации», - рассказал Пушилин.
Он пояснил, что работа центра заключается в том, чтобы четко сформулировать понятие денацификации, и что она должна включать в процессе боевых действий, а также после них.
Он пояснил, что проводимая работа является очень серьезной и опирается на опыт прошлых лет. Пушилин уверен, что в это раз необходимо поставить окончательную точку, а не запятую. Именно так, по его словам, получилось после Великой Отечественной войны, когда Хрущев помиловал пособников фашистов. Именно они, уверен Пушилин, явились теми очагами, которые лелеял и финансировал Запад.
Ранее Пушилин заявил, что западные страны и дальше будут оказывать Украине поддержку и затягивать конфликт до конца.
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Элина Позднякова