Украина впервые осуществила массовую закупку военной формы для женщин

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Минобороны Украины первый раз осуществило массовую закупку военной формы для женщин. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров, сообщает ТАСС.
Умеров отметил, что купили 50 тысяч комплектов. Кроме того, Минобороны закупило 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников.
До этого украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Украина не может производить оружие из-за ударов России. Как утверждает эксперт, атаки ВС РФ по оборонной промышленности Украины в случае остановки помощи Запада приведут к серьезным последствиям. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак