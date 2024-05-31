В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в июне

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в июне. Его слова приводятся в Telegram-канале нижней палаты парламента.
Участников СВО с тяжёлыми ранениями обеспечат автомобилями с ручным управлением. Это позволит повысить их мобильность, а также создаст условия для восстановления и социализации военных.
Также будет ввёден закон, повышающий штрафы для ресурсоснабжающих компаний за подачу грязной воды, отключение света и отопления в зимнее время. За некачественное оказание услуг они будут вынуждены заплатить до 100 тысяч рублей.
Володин подчеркнул, что эти штрафы не пересматривались с 2007 года. Недобросовестным компаниям было легче заплатить, чем исправить ситуацию, поэтому значительное увеличение штрафов позволит решить эту проблему.
Кроме того, вступит в силу закон, защищающий пенсии детей-инвалидов и признанных недееспособными, от списания при взыскании долгов с их родственников.
Появится новый закон, согласно которому будет установлена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних граждан в совершение трёх и более преступлений небольшой или средней тяжести. Виновнику будет грозить до восьми лет лишения свободы.
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Также будет ввёден закон, повышающий штрафы для ресурсоснабжающих компаний за подачу грязной воды, отключение света и отопления в зимнее время. За некачественное оказание услуг они будут вынуждены заплатить до 100 тысяч рублей.
Володин подчеркнул, что эти штрафы не пересматривались с 2007 года. Недобросовестным компаниям было легче заплатить, чем исправить ситуацию, поэтому значительное увеличение штрафов позволит решить эту проблему.
Кроме того, вступит в силу закон, защищающий пенсии детей-инвалидов и признанных недееспособными, от списания при взыскании долгов с их родственников.
Появится новый закон, согласно которому будет установлена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних граждан в совершение трёх и более преступлений небольшой или средней тяжести. Виновнику будет грозить до восьми лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова