В Госдуме рассмотрят законопроект об отправке подсудимых на СВО

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Государственная дума в среду, 18 сентября, рассмотрит законопроекты о прекращении уголовного преследования в отношении подсудимых, которые отправляются на специальную военную операцию.
Законодатели и Верховный суд предложили дать возможность фигурантам уголовных дел заключать контракты с министерством обороны на этапе рассмотрения их дел в суде. В настоящее время такую возможность имеют те, чьи дела ещё не рассматривались в суде по существу, либо те, кто уже осуждён.
Адвокаты считают, что такой законопроект восполнит пробел, который допущен в законодательстве изначально. Очевидно, что те лица, которые находятся под уголовным преследованием до направления дела в суд, и те, кто уже находится под судебным следствием, существенно не различаются — и те, и другие официально не считаются виновными, пока обратное не доказано в суде. Таким образом, с принятием поправок в законодательство количество лиц, имеющих право на заключение контракта с Минобороны существенно увеличится, полагают юристы.
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