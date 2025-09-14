Безработные украинцы больше не смогут получать пособия в Польше
Сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины права на социальные выплаты, включая ежемесячное пособие «800+» в размере 800 злотых на ребёнка.
Как сообщает aif.ru, управление социального страхования будет ежемесячно проверять факт трудоустройства и проживания в Польше. Доход должен составлять не менее 50% от минимальной зарплаты. Исключения предусмотрены для лиц с инвалидностью, родителей в декрете и тех, кто находится в отпуске по уходу за ребёнком.
Законопроект стал ответом на вето президента Кароля Навроцкого, который в августе 2025 года отверг предыдущую версию документа, назвав её несправедливой к полякам.
Изменения затронут только украинцев, так как другие иностранцы и ранее не могли получать пособия без трудоустройства. По данным правительства, украинцы составляют 65% всех легально работающих иностранцев в Польше, и 80% из них экономически активны.
