Безработные украинцы больше не смогут получать пособия в Польше

14 сентября 2025, 03:11

Украинские мигранты без работы лишатся соцвыплат в Польше

Фото: istockphoto/Vershinin

Сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины права на социальные выплаты, включая ежемесячное пособие «800+» в размере 800 злотых на ребёнка.