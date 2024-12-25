В Госдуме сравнили крушение самолета в Актау с малазийским боингом

Фото: istockphoto/aapsky
Падение авиалайнера в казахстанском Актау сравнимо с малазийским Боингом 777-200ER, упавшим в Донбассе в 2014 году, написал в Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Делягин.
Парламентарий выложил кадры, где есть повреждения на фюзеляже воздушного судна. В записи сказано, что отверстия похожи на следы от осколков. В другой записи Делягин оставил комментарий, в котором имеется фраза «а вот, похоже, и второй малайзийский Боинг».
Боинг рейсом Амстердам-Малайзия упал в Донецкой народной республике в июле 2014 года. Тогда погибли почти 300 человек. Утверждалось, что самолет сбили украинские боевики. В Нидерландах следователи обвинили российскую сторону, однако Москва отвергала обвинения.
Читайте также:
«Летел и ждал свою смерть»: выживший в авиакатастрофе раскрыл подробности падения самолета
Опубликовано видео со странными отметинами на хвосте упавшего в Казахстане самолета
Стала известна судьба пилотов самолета, рухнувшего в Казахстане
Никита Кротов