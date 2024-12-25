Опубликовано видео со странными отметинами на хвосте упавшего в Казахстане самолета

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В сети расходится видео со странными отметинами на хвосте упавшего в Казахстане самолета, которые похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва боеприпаса с поражающими элементами. Кадры публикует Telegram-канал Baza.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета стало столкновение со стаей птиц. Также выжившие пассажиры сообщают, что на борту взорвался кислородный баллон.
Всего в самолете находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. По последним данным, выжили 32 человека, 10 из них – граждане России.
На месте крушения уже обнаружили тела четырех погибших.
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Всего в самолете находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. По последним данным, выжили 32 человека, 10 из них – граждане России.
На месте крушения уже обнаружили тела четырех погибших.
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В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек
Элина Позднякова