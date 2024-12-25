Стала известна судьба пилотов самолета, рухнувшего в Казахстане

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Оба пилота рухнувшего в Казахстане самолета «Азербайджанских линий» погибли. Об этом сообщает Baza.
Всего в самолете находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. По последним данным, выжили 32 человека, 10 из них – граждане России.
Большинство выживших сидели в хвостовой части самолета. 16 пассажиров, летевших в передней части, вылетели из салона сразу после удара о землю. Те, кто сидел в середине, погибли внутри.
Летчики сумели увести самолет от жилых домов ближайшего поселка.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. Также пассажиры сообщают, что на борту взорвался кислородный баллон.
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Большинство выживших сидели в хвостовой части самолета. 16 пассажиров, летевших в передней части, вылетели из салона сразу после удара о землю. Те, кто сидел в середине, погибли внутри.
Летчики сумели увести самолет от жилых домов ближайшего поселка.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. Также пассажиры сообщают, что на борту взорвался кислородный баллон.
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Элина Позднякова