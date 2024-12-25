«Летел и ждал свою смерть»: выживший в авиакатастрофе раскрыл подробности падения самолета

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Один из выживших в катастрофе «Эмбраер 190» «Азербайджанских авиалиний», 36-летний гражданин России Заур Мамедов, раскрыл подробности авиакатастрофы. Его слова приводит Baza.
По данным издания, Мамедов летал в Баку на похороны отца. Он рассказал, что самолёт попал в аварийную ситуацию, а после летел еще два часа. Сразу после падения самолета он смог уведомить о ЧС свою девушку и сообщить, что жив.
Он также рассказал, что в самолете произошло два хлопка, после чего пассажиры запаниковали. Далее паника утихла, всем объяснили, как действовать при приземлении.
Сейчас мужчина находится в больнице с другими выжившими. С ним работает психолог.
Мамедов сидел в хвостовой части самолета. Ранее сообщалось, что большинство выживших летели именно в хвосте воздушного судна. Те, кто сидел в середине, погибли внутри, сидящих в передней части самолета выкинуло из салона при ударе самолета о землю.
В самолете находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Выжили 32 человека, из них — 10 россиян. Оба пилота погибли.
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«Да, Бог спас, если честно. Блин, я часа два, наверное, не помню уже, часа два летел и ждал своей смерти», — рассказал Мамедов.
Он также рассказал, что в самолете произошло два хлопка, после чего пассажиры запаниковали. Далее паника утихла, всем объяснили, как действовать при приземлении.
Сейчас мужчина находится в больнице с другими выжившими. С ним работает психолог.
Мамедов сидел в хвостовой части самолета. Ранее сообщалось, что большинство выживших летели именно в хвосте воздушного судна. Те, кто сидел в середине, погибли внутри, сидящих в передней части самолета выкинуло из салона при ударе самолета о землю.
В самолете находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Выжили 32 человека, из них — 10 россиян. Оба пилота погибли.
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Элина Позднякова