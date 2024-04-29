В Госдуме удивлены позицией НАТО по Украине

Фото: сайт НАТО
Первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову удивляет, что НАТО продолжает финансировать Украину вместо того, чтобы призвать её сесть за стол переговоров. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга она прокомментировала в беседе с «Лентой.ру».
Она подчеркнула, что руководство НАТО хочет выполнять обязательства, но при этом не собирается решать конфликт мирным путём, хотя именно такой путь является самым правильным.
Ранее Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Ранее глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал не давать России права вето на расширение НАТО, поскольку третье государство не должно обладать блокирующими правами.
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Ранее Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Ранее глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал не давать России права вето на расширение НАТО, поскольку третье государство не должно обладать блокирующими правами.
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Анастасия Чинкова