Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов выразил мнение, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского содержит скрытый подтекст, который может привести к развязыванию третьей мировой войны.
Зеленский представил в Верховной раде план, включающий пять основных пунктов и три секретных дополнения.
Ключевыми предложениями стали приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории и размещение «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Согласно этому плану, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.
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Ключевыми предложениями стали приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории и размещение «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Согласно этому плану, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.
«У диктатора Зеленского остался лишь один план — вступить в НАТО, чтобы втянуть Альянс в войну с Россией», — заявил Бабашов, отметив, что НАТО является военной структурой, ориентированной на прибыль.Он также добавил, что «торговцы смертью» в лице НАТО вряд ли пойдут на «суицид», предложенный Зеленским. Ранее Мария Захарова, официальный представитель МИД России, охарактеризовала «план победы» как бессвязный набор лозунгов, подталкивающий НАТО к открытому конфликту с Россией.
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Елена Перлова