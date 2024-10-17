Дискуссия в Раде: решение о выборах президента Украины могут принять 11 ноября

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Суд на Украине продолжит рассмотрение иска о назначении президентских выборов 11 ноября, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Он ранее подал иск в Верховный суд с требованием назначить выборы для сохранения конституционного строя. Дубинский отметил, что на заседании 16 октября явился неуполномоченный представитель Рады, который не имеет отношения к депутатам или избирательному процессу. Этот представитель требовал закрыть дело, но суд ему отказал.
Срок полномочий президента Владимира Зеленского истек 20 мая, а выборы в 2024 году отменили из-за военного положения и мобилизации. Зеленский утверждает, что выборы сейчас «несвоевременны». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
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«Следующее заседание состоится 11 ноября. Я приму участие в режиме видео-конференции», – добавил Дубинский.
Срок полномочий президента Владимира Зеленского истек 20 мая, а выборы в 2024 году отменили из-за военного положения и мобилизации. Зеленский утверждает, что выборы сейчас «несвоевременны». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
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Елена Перлова