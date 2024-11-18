Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov
Член комитета Государственной Думы по безопасности Адальби Шхагошев прокомментировал разрешение президента США Джо Байдена использовать американские дальнобойные ракеты для ударов по России. Его слова приводит РИА Новости.
«Если Белый дом официально подтвердит разрешение на дальнобойные ракеты, это означает, что мирной передачи власти в США не состоится», – сказал он.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В команде Трампа прокомментировали решение Байдена об ударах по России
Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о намерении поставить Киеву ракеты Taurus
В Конгрессе обвинили Байдена в попытке развязать третью мировую войну из-за ударов вглубь РФ
Александр Климов