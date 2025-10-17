В Госдуме увидели «магию» в личных контактах Путина и Трампа

17 октября 2025, 12:56

Слуцкий: личные контакты Путина и Трампа могут помочь разрешить кризис в Европе

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Депутат Леонид Слуцкий сообщил, что российская сторона инициировала телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября. Администрация Белого дома, по его словам, позитивно восприняла эту инициативу.





В беседе с «Газетой.Ru» Слуцкий отметил, что оба лидера демонстрируют настрой решать украинский кризис и выводить из тупика российско-американские отношения. Он считает, что диалог, который начали на Аляске, теперь продолжается, и стороны ищут пути завершения конфликта на Украине.

«Магия личных контактов Путина и Трампа в конечном итоге может реально способствовать разрешению сложнейшего кризиса безопасности в Европе», — заявил парламентарий.

