В Госдуме увидели «магию» в личных контактах Путина и Трампа

Слуцкий: личные контакты Путина и Трампа могут помочь разрешить кризис в Европе
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Депутат Леонид Слуцкий сообщил, что российская сторона инициировала телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября. Администрация Белого дома, по его словам, позитивно восприняла эту инициативу.



В беседе с «Газетой.Ru» Слуцкий отметил, что оба лидера демонстрируют настрой решать украинский кризис и выводить из тупика российско-американские отношения. Он считает, что диалог, который начали на Аляске, теперь продолжается, и стороны ищут пути завершения конфликта на Украине.

«Магия личных контактов Путина и Трампа в конечном итоге может реально способствовать разрешению сложнейшего кризиса безопасности в Европе», — заявил парламентарий.
Слуцкий подчеркнул, что Путин напрямую изложил Трампу позицию России по поставкам «Томагавков» Киеву. По мнению депутата, эти ракеты не изменят ситуацию на фронте, но нанесут ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, поэтому России было важно донести свою точку зрения.
Ольга Щелокова

