В Госдуме увидели «магию» в личных контактах Путина и Трампа
Слуцкий: личные контакты Путина и Трампа могут помочь разрешить кризис в Европе
Депутат Леонид Слуцкий сообщил, что российская сторона инициировала телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября. Администрация Белого дома, по его словам, позитивно восприняла эту инициативу.
В беседе с «Газетой.Ru» Слуцкий отметил, что оба лидера демонстрируют настрой решать украинский кризис и выводить из тупика российско-американские отношения. Он считает, что диалог, который начали на Аляске, теперь продолжается, и стороны ищут пути завершения конфликта на Украине.
«Магия личных контактов Путина и Трампа в конечном итоге может реально способствовать разрешению сложнейшего кризиса безопасности в Европе», — заявил парламентарий.Слуцкий подчеркнул, что Путин напрямую изложил Трампу позицию России по поставкам «Томагавков» Киеву. По мнению депутата, эти ракеты не изменят ситуацию на фронте, но нанесут ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, поэтому России было важно донести свою точку зрения.