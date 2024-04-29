В Госдуме высказались о возможном вводе американских войск на Украину

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Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал возможный ввод американских войск на Украину суицидом. Такое заявление он сделал в беседе с РИА Новости.
Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Белый дом заинтересован в продолжении финансирования Украины, а не в урегулировании конфликта. Как только ВСУ лишатся всех военных, в зону СВО прибудут американские солдаты.
Шеремет подчеркнул, что ввод войск США на Украину станет для них суицидом и обернётся большими страданиями для американцев.
По словам депутата, Соединённые Штаты продолжают провоцировать третью мировую войну, забывая, что она может уничтожить весь мир.
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Шеремет подчеркнул, что ввод войск США на Украину станет для них суицидом и обернётся большими страданиями для американцев.
По словам депутата, Соединённые Штаты продолжают провоцировать третью мировую войну, забывая, что она может уничтожить весь мир.
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Анастасия Чинкова