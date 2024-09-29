В Госдуме высказались об идее Вяльбе сбросить бомбу на Лондон

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Заявление президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о необходимости сбросить бомбу на Лондон, чтобы российских спортсменов вернули на международные турниры, было шуткой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Она подчеркнула, что это была просто шутка, однако довольно опасная, поскольку Запад точно воспримет её как акт агрессии.
По словам депутата западные страны почему-то не понимают таких шуток, находясь в полной уверенности, что Россия так и сделает. При этом всем прекрасно понятно, что удар по Лондону никак не решит проблему с российскими спортсменами. Вяльбе говорила образно, пытаясь донести, что нужны радикальные меры, но лишь на уровне общения.
Журова призвала быть аккуратнее с такими шутками, поскольку, если эта новость распространится, против Вяльбе однозначно ополчатся на Западе.
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По словам депутата западные страны почему-то не понимают таких шуток, находясь в полной уверенности, что Россия так и сделает. При этом всем прекрасно понятно, что удар по Лондону никак не решит проблему с российскими спортсменами. Вяльбе говорила образно, пытаясь донести, что нужны радикальные меры, но лишь на уровне общения.
Журова призвала быть аккуратнее с такими шутками, поскольку, если эта новость распространится, против Вяльбе однозначно ополчатся на Западе.
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Анастасия Чинкова