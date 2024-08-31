Посол высказался о ситуации с дипсобственностью России в США

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Москва постоянно ставит перед Вашингтоном вопрос о возвращении захваченной дипломатической собственности. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, информирует РИА Новости.
«Мы постоянно и на всех уровнях ставим вопрос о возвращении нашей дипсобственности в контактах с представителями Белого дома и госдепартамента. Подчеркну, что в американской позиции ничего не изменилось», – сообщил Антонов.
По словам дипломатического работника, ни один юридически состоятельный аргумент не поступал от Вашингтона в защите его решения.
Осенью 2022 года Антонов исследовал блокированную американским правительством российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Ранее сообщалось, что США расширили антироссийские санкции. Американские власти уточнили, что ограничения приурочены к будущему дню независимости Украины.
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Александр Климов