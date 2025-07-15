Трамп тайно разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России

15 июля 2025, 10:32

WP: Трамп разрешит Киеву использовать имеющиеся ракеты ATACMS для ударов по РФ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Президент США Дональд Трамп может разрешить Украине использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS, имеющимся на вооружении у ВСУ. Такую возможность Киев получит в рамках оказания помощи со стороны Вашингтона, пишет газета The Washington Post.