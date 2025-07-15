Трамп тайно разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России
Президент США Дональд Трамп может разрешить Украине использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS, имеющимся на вооружении у ВСУ. Такую возможность Киев получит в рамках оказания помощи со стороны Вашингтона, пишет газета The Washington Post.
Источник издания отметил, что Трамп не упоминал, что военная помощь Украине может также включать разрешение на использование нового мощного наступательного оружия. Однако участвующий в принятии решения источник утверждает, что американский лидер может разрешить ВСУ использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS, уже находящихся на территории Украины, на их полную дальность действия в 300 километров.
Отмечается, что ракеты не смогут достичь Москвы и Санкт-Петербурга, однако они способны наносить удары по военным базам, аэродромам и складам, находящимся на территории России, в пределах досягаемости ВСУ.
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