В России назвали способ предотвратить атаки на Севастополь

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Атака на дроны Североатлантического альянса предотвратит удары Вооруженных сил Украины по Севастополю. Об этом заявил российский военный эксперт Андрей Клинцевич, передает «Царьград».
Как утверждает эксперт, благодаря тому, что дроны НАТО способны изучить каждый метр территории Крыма, украинские войска могут составлять полетные задания для ракет. Эксперт считает, что воздействие на БПЛА остановит удары. Клинцевич также добавил, что воздействие не обязательно может быть уничтожением. По его словам, ВС РФ могут воздействовать на вражеские дроны радиотехническими средствами.
Вторым способом оказать влияние на работу беспилотников может быть объявление учений, которые вынудят НАТО изменить радиус полета БПЛА.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.
Ранее в Госдуме ответили поговоркой на планы Кирилла Буданова* «отрезать» Крым от России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Вторым способом оказать влияние на работу беспилотников может быть объявление учений, которые вынудят НАТО изменить радиус полета БПЛА.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.
Ранее в Госдуме ответили поговоркой на планы Кирилла Буданова* «отрезать» Крым от России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Алина Юрчак