В Госдуме заявили о перспективах сделать Балтийское море внутренним морем России

Фото: iStock/Angela Chestnova
Депутат Госдумы Андрей Колесник не исключил, что Балтийское море может в скором времени стать внутренним морем России. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал планы Евросоюза захватить российские нефтяные танкеры.
«Они же много раз заявляли, что хотят сделать Балтику внутренним морем Евросоюза, забывая, что у нас на Балтике и Санкт-Петербург, и Усть-Луга, и порты, и Балтийск, и калининградские порты. Это очень смело с их стороны, делать такие заявления. Как бы Балтика не стала внутренним морем России. Как, кстати, в свое время практически и была», — подчеркнул парламентарий.Колесник напомнил, что до революции основная база России была расположена именно на Балтийском море, а Хельсинки, Рига, Лиепая и множество других городов были частью Российской империи и Советского Союза. Депутат заключил, что Балтика всегда была зоной влияния и интересов России.
Читайте также:
Балтийский центр медиа профинансирует русскоязычные СМИ после отмены USAID
Фицо высказался о транзите газа на Украину
Стало известно, что Трамп звонил Путину несколько раз
Данил Пономарев